Известный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап), показал себя на прогулке

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко уже много лет радует украинскую публику своим творчеством. Изначально Потап прославился благодаря дуэту с Настей Каменских, а сейчас развивает себя как сольного исполнителя. Не забывает Алексей и о социальных сетях, где регулярно подогревает интерес к своей персоне.

В этот раз Алексей показал фото, на котором появился в серой футболке и с цепочкой на шее. Потапенко повернул немного голову, поэтому можно увидеть бриллиантовые серьги, которые ему подарила Настя Каменских на 40-летие.

"Добро или Зло...", - подписал загадочно фото Потап.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень тонкая грань", "Лёша как всегда", "Определись уже, старик", "Золотая середина, потому как от одного к другому, одна секунда".

Сообщалось, что украинский продюсер, экс-участник дуэта "Потап и Настя" Алексей Потапенко обрадовал пользователей сети.

Украинский продюсер и рэпер Потап, который на днях отпраздновал 40-летие и порадовал поклонников в Instagram неожиданно нежной композицией "Ровно".

Напомним, Потап устроил "потасовку" на сцене, приревновав Каменских, видео попало в Сеть

А еще Politeka сообщала, что 40-летний Потап без обручального кольца озадачил заявлением о грядущих переменах

Также Politeka писала, что Каменских с Потапом показали свои владения по соседству с Горбуновым и Осадче



