Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) похвастался подросшим сыном

Артист стал отцом в 2008 году, передает Politeka.net. На тот момент рэпер состоял в браке с продюсером Ириной Горовой. У супругов остались теплые отношения после расставания.

В своем новом видео, размещенном в сторис, певец опубликовал видео с повзрослевшим сыном. На кадрах Андрей стоял у мангала. Подросток был в серой кофте и шортах, а также для безопасности надел на руки перчатки.

Заметно, как сын Потапа подрос и возмужал.

"Что здесь происходит?", - поинтересовался Потап, подойдя поближе к сыну.

"Я жарю мясо", - ответил Андрей.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Напомним, Потап и Ирина Горовая поженились в 1999 году. В 2014 году супруги развелись, хотя официально о расставании они рассказали только спустя несколько лет.

По словам Горовой, любовь между ней и рэпером прошла, но дружеские отношения им удалось сохранить.

"Мы могли поссориться, покидать телефоны в стены, а потом позвонить, сказать - ну хорошо, короче, давай работать. На работе у нас никогда это не отражалось. И очень я благодарна и ему, и себе за выдержку, за понимание", - поделилась Ирина в одном из интервью "Зірковий шлях".

К слову, все эти годы в сети ходили слухи о романе Потапа и Насти Каменских, которые подтвердились только в 2019 году.

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