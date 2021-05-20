В сети показали архивное видео, на котором Потап приревновал Настю Каменских прямо на сцене

Как сообщает Politeka.net, недавно в одном из фан-аккаунтов в Instagram, посвященных Потапу и Насте Каменских, опубликовали забавное архивное видео. В ролике можно увидеть, как Алексей едва ли не полез в драку с Позитивом из-за красотки Каменских.

Как видно, во время выступления на сцене стоял Потап и Позитив, а между ними Настя Каменских. В ходе исполнения песни артистка начала наигранно кокетничать с Позитивом. "Познакомься, это…", - поет Настя, обнимая Позитива за шею. В это время Потап, продолжая петь, приближается к ним и начинает потасовку со своим коллегой, якобы приревновав Каменских. Очевидно, что все это было в рамках сценичного номера, но выглядит вполне натурально. И это при том, что видео было снято задолго до свадьбы Потапа и Насти.

В подписи к ролику написали: "Прости, зайка". Пользователи тут же принялись активно обсуждать видео, отмечая смелость Потапа и его ревность к потенциальным "женихам" Каменских.

Как известно, ранее Потап и Настя более десяти лет выступали в дуэте, а потом долго скрывали свои отношения от общественности. В мае 2019 года пара поженилась, открыв поклонникам свои чувства. Теперь же фанаты ждут от них пополнения в семье.

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