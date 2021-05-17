Певица Настя Каменских взбудоражила ярким образом, обратившись к публике

Как известно, 34-летняя артистка недавно устроила себе встряску, отправившись в Мексику снимать реалити "Девочки рулят". Певица объявила об успешной "перезагрузке", пересмотрев свои жизненные ценности и планы на будущее.

Вернувшись на родину, в своем новом посте в Инстаграм Каменских заговорила о "настоящих женщинах", передает Politeka.net. В частности, звезду интересовало, что думают об этом ее фанаты.

"Наверное каждый слышал словосочетание «настоящая женщина». А что оно означает для вас? Какой вы представляете такую женщину? Опишите в комментариях - мне будет интересно почитать 🖤", - обратилась она к публике.

На фото Настя предстала в джинсовом топе и черной мини-юбке. Девушка смело выпятила на одном из кадров свою пятую точку.

Пользователи не тянули с ответом, кинувшись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что Каменских, мол, и есть настоящая женщина, включая характер и фигуру с "попой как у Ким" (Ким Кардашьян - американская светская львица известная своими широкими бедрами).

"Женщина, которая себя уважает, от неё веет теплом, она улыбчивая, мягкая, добрая, открытая"

"Настоящая женщина верит в любовь!"

"Ну какая же ты красотка❤️"

"Настя, Вы идеально подходите под описание "настоящая женщина" ❤️"

"Стереотипы"

"Боже, какая женщина 😍🔥 уххххх"

"Красивая, умная и чуть-чуть тю-тю😄👈🏻"

"Ты и есть настоящая женщина, красивая, умная, сексуальная, фигуристая и, немаловажно, то, что попа как у Ким, ведь в наше время, это фишка🔥❤️"

Напомним, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"

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