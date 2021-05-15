Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая показала, как ее отчитал Потап
Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, остается в хорошоих отношениях с бывшей женой. Более того, они вместе работают, по-прежнему являются сопродюсерами созданной ими компании MOZGI Entertainment. Но и помимо бизнеса также общаются, вместе воспитывают 13-летнего сына Андрея.
На этот раз Ирина Горовая поделилась рабочими моментами в сториз в своем Instagram.
"Босс, я новенькая, можно к вам устроиться на работу", - обратилась Ирина к Потапу шутками, пока он записывает на бумажке название новго клипа "Кровь и любовь".
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Потап сидел за столом, но отклинулся, увидев, что Ирина снимает его на видео.
"Я предупреждал приходить на работу в кожанной юбке. Вы в чем пришли, в штанах? Вы где работали, в церкви? Вы что, пойдите переоденьтесь", - сказал шутя Потап, оторвавшись от своих записей и снова продолжил писать.
Тем временем Ирина еще смеялась от шутливых разговоров с бывшим мужем и отцом ее сына.
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