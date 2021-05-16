Популярная певица Настя Каменских уже почти 2 года в браке с продюсером Потапом, но отмечать годовщину пара не планирует

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая 23 мая в 2019-м вышла замуж за Потапа, призналась, что устраивать вечеринку на вторую годовщину свадьбы не планирует. Об этом Анастасия рассказала в интервью ТСН.

По словам Каменских, в мае их семья празднует очень много праздников, а в єтом году еще и Пасха так выпала на 2 число. 4-го у Насти был день рождения, 8-го а у Потапа.

"Я уже замахалась праздновать. Извините, пожалуйста, но мы коллективно с друзьями и с моим мужем решили, что никакого праздника не будет", — пояснила знаменитость.

Каменских так же назвала пандемию, которая продолжается, одной из причин, почему праздника не будет. А если бы праздновали, то она бы хотела сделать это очень-очень помпезно, как еще одну свадьбу.

Поэтому супруги решили поцеловать друг друга и все. Но Настя высказала надежду на свидание любимым мужем.

Кстати, Каменских рассказала, что думает о слухах по поводу ее измененной фигуры и беременности. Звезда говорит, на все воля Божья.

Напомним, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"

Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".

Также Politeka писала, Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."



