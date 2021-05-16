Популярная певица Настя Каменских уже почти 2 года в браке с продюсером Потапом, но отмечать годовщину пара не планирует
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая 23 мая в 2019-м вышла замуж за Потапа, призналась, что устраивать вечеринку на вторую годовщину свадьбы не планирует. Об этом Анастасия рассказала в интервью ТСН.
По словам Каменских, в мае их семья празднует очень много праздников, а в єтом году еще и Пасха так выпала на 2 число. 4-го у Насти был день рождения, 8-го а у Потапа.
"Я уже замахалась праздновать. Извините, пожалуйста, но мы коллективно с друзьями и с моим мужем решили, что никакого праздника не будет", — пояснила знаменитость.
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Каменских так же назвала пандемию, которая продолжается, одной из причин, почему праздника не будет. А если бы праздновали, то она бы хотела сделать это очень-очень помпезно, как еще одну свадьбу.
Поэтому супруги решили поцеловать друг друга и все. Но Настя высказала надежду на свидание любимым мужем.
Кстати, Каменских рассказала, что думает о слухах по поводу ее измененной фигуры и беременности. Звезда говорит, на все воля Божья.
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