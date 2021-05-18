Певицу Настю Каменских вновь подозревают в беременности

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором предстала в красивом платье с кружевом.

«Я разная, я позволяю себе быть разной. И я счастлива быть такой. Идеальной в своей неидеальности, смешной и страстной, грустной и счастливой, спокойной и эмоциональной. Это многогранность эмоций, которыми я наполнена. Это чувства, которые я не должна держать в себе - я могу позволить себе дарить их миру и наслаждаться ими. Даже если это грусть или слезы - я имею на них право», - заявила звезда.

Она добавила, что не считает слезы проявлением слабости.



«Да, для кого-то я не такая, как им хотелось бы меня видеть. Не так одета, не так накрашена, то «слишком худая», то «опять толстая»! Да, мои жизненные этапы, принципы и убеждения могут не подходить кому-то. Но я свободна быть собой», - добавила Каменских, отметив, что ее новый альбом «Красное вино» стал ее откровением и посланием каждой девушке.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Некоторые поклонники стали гадать, беременна ли Настя.

«Красивая и эффектная, сияй и наполняй мир своим творчеством», «Ты беременна?», «Ты классная, живи так как тебе нравится», «Мне одной виден животик?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каменских поразила признанием накануне второй годовщины брака с Потапом: "Никакого праздника не будет".

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете заинтриговала новым преображением, первые кадры: "Пьянишь нас, Настя".

Также Politeka писала, что Каменских, покрасовавшись перед Осадчей, раскрыла свой пикантный секрет: "У меня она с пяти лет".