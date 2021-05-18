Популярна українська співачка Настя Каменських (NK) приготувала сюрприз для своїх шанувальників

Артистка активно займається творчістю, дивуючи шанувальників новими піснями і кліпами, передає Politeka.net.

У новому пості в Instagram Настя розповіла про нову прем'єру. Зірка заінтригувала кадрами, на яких перевтілилися, поставши в яскраво-червоній сукні з декольте. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Пишна зачіска і гарний макіяж зробили образ ще ефектніше.

"Я танцюю Ти дивись червоне вино 🍷 21.05", - підписала кадри зірка, повідомивши про швидку прем'єру.

Всього за 15 хвилин публікація зібрала майже 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Урааа, чекаємо", "інтригуюче"," Ух, чекаємо"," ефектна"," Прекрасна❤️", " я вже чекаю недочекаюсь ❤️"," П'яниш нас, Настю!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Шкода, що чергова пісня російською", " не набридло танцювати?", "ти червоне винішко любиш якраз", " пристрасті то скіки, капець😂 😍", " вау.просто вау.🔥 ", "Мені чується Прорвалоооо😂 😂 😂", "вау.просто вау.🔥 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських почала співочу кар'єру у 2004 році, а вже у 2006 - вона почала виступати в дуеті «Потап і Настя». Дует завоював величезну популярність. У 2017 році Настя пішла в сольне плавання. У мріях у зірки завоювати престижну нагороду "Греммі ". Красуня вже випустила кілька хітів латинською мовою, а також стала гостею "Latin GRAMMY Awards 2018".

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