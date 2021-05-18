Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) приготовила сюрприз для своих поклонников

Артистка активно занимается творчеством, удивляя поклонников новыми песнями и клипами, передает Politeka.net.

В новом посте в Инстаграм Настя рассказала о новой премьере. Звезда заинтриговала кадрами, на которых преобразилась, представ в ярко-красном платье с декольте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Пышная прическа и красивый макияж сделали образ еще эффектнее.

"Я танцую Ты смотри Красное вино 🍷 21.05", - подписала кадры звезда, сообщив о скорой премьере.

Всего за 15 минут публикация собрала почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Урааа, ждём", "Интригующе", "Ух,ждем", "Эффектная", "Прекрасная❤️", "Я уже жду недождуууусььььь❤️", "Пьянишь нас, Настя!!! ❤️❤️❤️", "Жаль, что очередная песня на русском", "Не надоело танцевать?", "ты красное винишко любишь как раз", "Страсти то скока, капец 😂😍", "вау.просто вау.🔥", "Мне слышится Прорвалоооо😂😂😂", "вау.просто вау.🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских начала певческую карьеру в 2004 году, а уже в 2006 - она начала выступать в дуэте «Потап и Настя». Дуэт завоевал огромную популярность. В 2017 году Настя ушла в сольное плавание. В мечтах у звезды завоевать престижную награду "Грэмми ". Красотка уже выпустила несколько хитов на латинском языке, а также стала гостьей "Latin GRAMMY Awards 2018".

Напомним, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"

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