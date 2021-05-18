Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) приготовила сюрприз для своих поклонников
Артистка активно занимается творчеством, удивляя поклонников новыми песнями и клипами, передает Politeka.net.
В новом посте в Инстаграм Настя рассказала о новой премьере. Звезда заинтриговала кадрами, на которых преобразилась, представ в ярко-красном платье с декольте. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Пышная прическа и красивый макияж сделали образ еще эффектнее.
"Я танцую Ты смотри Красное вино 🍷 21.05", - подписала кадры звезда, сообщив о скорой премьере.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Заморозки в июне, украинцев предупредили о новом погодном испытании: «Вплоть до…»
Дорофеева в маленьком бикини пожаловалась на свой неожиданный комплекс: "Пора бы уже полюбить себя!"
Тело ребенка нашли в петле на Киевщине: оставил послание в чате с одноклассниками
Заробитчанка рассказала о жизни в Польше: "Платили вдвое меньше, чем полякам, но..."
Всего за 15 минут публикация собрала почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.
"Урааа, ждём", "Интригующе", "Ух,ждем", "Эффектная", "Прекрасная❤️", "Я уже жду недождуууусььььь❤️", "Пьянишь нас, Настя!!! ❤️❤️❤️", "Жаль, что очередная песня на русском", "Не надоело танцевать?", "ты красное винишко любишь как раз", "Страсти то скока, капец 😂😍", "вау.просто вау.🔥", "Мне слышится Прорвалоооо😂😂😂", "вау.просто вау.🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Настя Каменских начала певческую карьеру в 2004 году, а уже в 2006 - она начала выступать в дуэте «Потап и Настя». Дуэт завоевал огромную популярность. В 2017 году Настя ушла в сольное плавание. В мечтах у звезды завоевать престижную награду "Грэмми
Напомним, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"
Также Politeka писала, Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."