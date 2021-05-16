Популярна співачка Настя Каменських вже майже 2 роки в шлюбі з продюсером Потапом, але відзначати річницю пара не планує

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Настя Каменських, яка 23 травня 2019-го вийшла заміж за Потапа, зізналася, що влаштовувати вечірку на другу річницю весілля не планує. Про це Анастасія розповіла в інтерв'ю ТСН.

За словами Каменських, в травні їх сім'я святкує дуже багато свят, а в цьому році ще й Великдень так випав на 2 число. 4-го у Насті був день Народження, 8-го а у Потапа.

"Я вже замахалася святкувати. Вибачте, будь ласка, але ми колективно з друзями і з моїм чоловіком вирішили, що ніякого свята не буде"—- пояснила знаменитість.

Каменських так само назвала пандемію, яка триває, однією з причин, чому свята не буде. А якби святкували, то вона б хотіла зробити це дуже-дуже помпезно, як ще одне весілля.

Тому подружжя вирішило поцілувати один одного і все. Але Настя висловила надію на побачення коханим чоловіком.

ДО РЕЧІ, Каменських розповіла, що думає про чутки з приводу її зміненої фігури і вагітності. Зірка каже, на все воля Божа.

Нагадавши, Каменських в малиновому бікіні показала розкішне декольте, навіть Нікітюк не встояла: "Настя, тобі говорили...?"

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