Співачка Настя Каменських приголомшила одкровенням про унікальну особливість свого тіла

34-річна зірка в свій день народження, який пройшов зовсім недавно, з'явилася на вечірці в образі мексиканської художниці Фріди Кало. Артистка, як відомо, фанатіє від усього, що пов'язано з Мексикою і навіть прожила там місяць, знімаючи діджитал-реаліті "Дівчата рулять".

Для достовірності образу, крім відповідного вбрання, Настя домалювала собі зрощені брови, як у Кало.

Пізніше в програмі "Світське життя" співачка зізналася Каті Осадчій, що насправді у неї теж є моноброва, від якої вона благополучно позбавляється, передає Politeka.net.

"Дуже хотіла намалювати собі моноброву. Вона в мене є з п'яти років, але мама мені висмикувала (сміється, - ред.). Я пам'ятаю, як в п'ять років моя мама мені їх висмикувала... Мені було так боляче... Уяви, п'ять років дівчинці! Вона говорила:"Ні, треба це зробити". А я ж вже була маленька артистка... І все, висмикувала, так що там вже і не росте моя моноброва", - розговорилася Каменських.

Раніше співачка ділилася в Instagram фото з дня народження - у користувачів був шанс обговорити її незвичайний образ, включаючи брови. На кадрах Настя позувала разом із чоловіком, продюсером Потапом.

"Красива пара. Красива дівчина, не така як всі... індивідуальна. Залишайтеся такою"; "Це просто шедевр❤️"; "зазвіздилася, занадто висока про себе думка, перебір"; "дуже на Фріду схожа😃"; "Фріда Кало і Дієго Рівера не найкращий приклад сімейної пари, але дуже схоже"; "Образ ну просто🔥 🔥 🔥", - коментували в Мережі.

Нагадаємо, Каменських в малиновому бікіні показала розкішне декольте, навіть Нікітюк не встояла: "Настя, тобі говорили...?"

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