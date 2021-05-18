Певица Настя Каменских огорошила откровением об уникальной особенности своего тела

34-летняя звезда в свой день рождения, который прошел совсем недавно, появилась на вечеринке в образе мексиканской художницы Фриды Кало. Артистка, как известно, фанатеет от всего, что связано с Мексикой и даже прожила там месяц, снимая диджитал-реалити "Девочки рулят".

Для достоверности образа, кроме соответствующего наряда, Настя пририсовала себе сросшиеся брови, как у Кало.

Позднее в программе "Світське життя" певица призналась Кате Осадчей, что на самом деле у нее тоже есть монобровь, от которой она благополучно избавляется, передает Politeka.net.

"Очень хотела нарисовать себе монобровь. У меня она есть с пяти лет, но мама мне выдергивала (смеется, - ред.). Я помню, как в пять лет моя мама мне их выдергивала... Мне было так больно... Представь, пять лет девочке! Она говорила: "Нет, надо это сделать". А я ж уже была маленькая артистка... И все, выдергивала, так что там уже и не растет моя монобровь", - разоткровенничалась Каменских.

Ранее певица делилась в Инстаграм фото с дня рождения - у пользователей был шанс обсудить ее необычный образ, включая брови. На кадрах Настя позировала вместе с мужем, продюсером Потапом.

"Красивая пара. Красивая девушка, не такая как все... индивидуальная. Оставайтесь такой"; "Это просто шедевр❤️"; "Зазвездилась, слишком высокое о себе мнение, перебор"; "Очень на Фриду похожа😃"; "Фрида Кало и Диего Ривера не самый лучший пример семейной пары, но очень похоже"; "Образ ну просто 🔥🔥🔥", - комментировали в Сети.

Напомним, Каменских в малиновом бикини показала роскошное декольте, даже Никитюк не устояла: "Настя, тебе говорили…?"

Также Politeka писала, Потап при всех "отчитал" экс-жену Ирину Горовую за внешний вид: "Я предупреждал..."