Настя Каменских с мужем Потапом показали свои владения
Как известно, супруги живут в двухэтажном особняке в одном из элитных поселков под Киевом. Соседями супругов стали другие звездные муж и жена - телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая. При этом обе пары также кумовья - Потап крестил сына Горбунова, Ивана.
Как передает Politeka.net, на новых кадрах на своих страницах в соцсетях Потап и Настя показали, как территория их особняка преображается с приходом теплой поры года.
Так, Потап показал цветущую сирень.
«Мои Акции, в цветах Акации, Инвестиции в пении птиц, мой доход - это солнца восход, богаче тот, кто по таким понятиям живет... Моя сирень....», - философски прокомментировал он кадр.
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Фолловеры артистка оценили такой пост.
«Вау, очень красиво», «Отличный инвест», «Круто», «Хорош», «Красавец», - пишут в комментариях.
Настя же сфотографировалась со своей собакой Мими, засветив ухоженный участок с мощеной дорожной, подстриженным газоном и хвойными деревьями. Артистка уселась просто на ступеньках, а собачка улеглась рядом с хозяйкой.
"Утро девочек", - подписала Настя фото, на котором нежится в лучах солнца.
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