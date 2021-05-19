Настя Каменских с мужем Потапом показали свои владения

Как известно, супруги живут в двухэтажном особняке в одном из элитных поселков под Киевом. Соседями супругов стали другие звездные муж и жена - телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая. При этом обе пары также кумовья - Потап крестил сына Горбунова, Ивана.

Как передает Politeka.net, на новых кадрах на своих страницах в соцсетях Потап и Настя показали, как территория их особняка преображается с приходом теплой поры года.

Так, Потап показал цветущую сирень.

«Мои Акции, в цветах Акации, Инвестиции в пении птиц, мой доход - это солнца восход, богаче тот, кто по таким понятиям живет... Моя сирень....», - философски прокомментировал он кадр.

Фолловеры артистка оценили такой пост.

«Вау, очень красиво», «Отличный инвест», «Круто», «Хорош», «Красавец», - пишут в комментариях.

Настя же сфотографировалась со своей собакой Мими, засветив ухоженный участок с мощеной дорожной, подстриженным газоном и хвойными деревьями. Артистка уселась просто на ступеньках, а собачка улеглась рядом с хозяйкой.

"Утро девочек", - подписала Настя фото, на котором нежится в лучах солнца.

Напомним, Каменских, покрасовавшись перед Осадчей, раскрыла свой пикантный секрет: "У меня она с пяти лет"

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