Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась ярким воспоминанием с мексиканского пляжа

Как известно, последние недели звезда провела в Мексике, где со своими подругами, а позже еще и мужем, снимала контент для реалити-шоу «Девочки рулят». На днях Настя вернулась в Украину, однако, судя по всему, у нее осталось еще много фото из поездки. Одним из них певица поделилась в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Каменских позирует на пляже на фоне моря и неба. Девушка стоит босяком на песке, однако одета она не в купальник. Певица выбрала для прогулки черно-белую блузу и очень короткие черные шорты.

Настя стояла, положив одну руку на талию и кокетливо выставив вперед ногу. На лице певицы красовалась довольная улыбка. Видно, что поездка в Мексику сделала ее очень счастливой.

Поклонники Каменских тут же принялись комментировать ее фото.

«Шикарна как всегда», «Шикарная фигура, и сама очень шикарная лучшая из лучших», «Божественное фото. Настя, вы богиня, цвета впечатляют», «Какая Настя красивая и жизнерадостная», «Просто нереальная», «Красавица с потрясающей улыбкой», «Какая женщина, какая улыбка, красавица, обожаю», «Шикарные ноги Анастасия», - пишут люди.

Напомним, Каменских показала, как они с мамой прощались с океаном после съемок реалити-шоу: "Столько пережили".

Как сообщала Politeka, Каменских с "фонариками" отчитали за внешний вид на красной дорожке: "В таком даже уже не хоронят".

Также Politeka писала, что Каменских на отдыхе с Потапом удивила фигурой в бикини: "Животик не скрыть уже".