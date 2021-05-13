Известная украинская певица Настя Каменских пришла в эффектном наряде на красную дорожку
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала очень популярной певицей еще со времен дуэта "Потап и Настя". Девушка постоянно подогревает к себе интерес, появляясь на разных мероприятиях.
В этот раз Настя решила посетить Yuna2021, куда пришла в эффектном черном платье с "фонариками". Каменских позировала перед фотографами на красной дорожке, впечатляя неординарным нарядом.
"Красотка Каменских в экстремальном мини преподала урок на красной дорожке церемонии Yuna2021. Нравится образ певицы?", - написано в Инстаграм под фото.
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Фанаты неоднозначно оценили наряд девушки:
"Я одна не понимаю подобные платья??? Что это фонарики, а нет фонари, цитирую Андре Тан, в таком даже уже не хоронят", "Чего то мне кажется что замужество пошло ей не на пользу .Она вообще стала неинтересная ,песен особо нет ,вся в депрессиях каких-то", "После замужества, как с цепи сорвалась".
Сообщалось, что известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) показал, как проводит время с любимой женой.
В своем Инстаграм рэпер поделился кадром прогулки с женой на ярком отдыхе. На фото Настя была в розовом бикини, она шла прикрыв глаза.
А муж артистки надел пляжные рубашку и шорты. Пара держалась за руки.
Напомним, Каменских показала, как отжигала в прошлом в неловких и открытых нарядах
А еще Politeka сообщала, что Потап в шортах устроил Каменских экстрим-свидание на Крещатике
Также Politeka писала, что Каменских вдали от дома показала себя настоящую, без косметики и гламура