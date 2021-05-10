Певица Настя Каменских удивила неожиданным откровением, поделившись новыми фото

34-летняя звезда заговорила о своих страхах, сделав свежий пост в Инстаграм, передает Politeka.net. Примечательно, что Настю потянуло откровенничать после дня рождения супруга, продюсера Потапа, которому 8 мая исполнилось 40 лет.

Каменских призналась, что учится преодолевать свои страхи, а также рассказала, чего боится больше всего.

"У меня, как и у любого человека есть страхи. Страх высоты после неудачного падения с парашютом. Страх быть на глубине, под толщей воды, среди неизвестности. И главный страх, который я чаще всего испытываю - что у меня что-то получится не идеально. Именно он забирает у меня огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия. Мы все чего-то боимся. Но страхам нельзя позволять управлять нашей жизнью и нужно научиться их преодолевать", - сообщила она.

На опубликованных снимках Настя предстала в Мексике, где снимает свое реалити "Девочки рулят". Ради яркого фото певица забралась на скамейку, позируя в мини-юбке, белой футболке и стильной шляпке.

За короткое время пользователи успели прокомментировать увиденное:

"Ваш талант и красота поборят любой страх. Успехов вам"

"Залезла бы еще на забор..."

"Страх это нормально. Главное, чтобы он не был парализующим"

Потап в это время "хватается за голову", осознавая, что разменял пятый десяток. Артист почитал в Инстаграм рэп на эту тему, сорвав овации:

"Если Потапу 40 , то сколько ж тогда тебе?

Вроде ж совсем не давно он был

«На своей волне»

20 по 2 елы палы, не плохо кстати малышь

Этот красавчик в Форме , может ворваться на движ

Если Потапу 40 , то сколько ж тогда Вам?

Я раньше пел для подростков

Теперь для пап и мам"

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, Каменских в маленьком бикини нарвалась на критику из-за пляжных игр с подругой: "Ужас"

Также Politeka писала, что 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".