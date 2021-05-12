Певица Настя Каменских с супругом продюсером Потапом решили добавить "остроты" своим отношениям

Парочка вышла на прогулку по весеннему Киеву, шокируя прохожих. 34-летняя Каменских, не выпуская из рук камеры, запечатлела данное событие и опубликовала соответствующие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"У нас с Лешкой свидание", - похвасталась она, представ в светло-бежевом тренче, футболке с принтом и брюках кирпичного оттенка.

"Да, гуляем по Крещатику", - подтвердил Потап, нарядившийся в белые шорты.

"Не поверите!", - рассмеялась Настя, а ее возлюбленный добавил: "Что выглядит для нас, как самоубийство, но..."

"Не, чего, классно... Такая погода крутая в Киеве, ммм", - возразила ему певица. Потап, в итоге, с ней согласился. А несколько минут спустя пара наткнулась на "загорающих" бездомных прямо в центре столицы. Это, конечно, придало экстрима их романтической прогулке.

Позднее, уже в авто, Каменских поделилась впечатлениями: "Сейчас наступает самая классная пора, когда можно надевать платье, кроссовочки... Обожаю лето, обожаю весну, обожаю Киев в этот период".

Потап с сарказмом подытожил: "Ненавижу это все!". А его жена только удивленно подняла брови.

Ранее мы рассказывали, на днях продюсер отметил 40-летие. Осознание того, что он разменял пятый десяток, стало для него переломным. О своих страхах заговорила и Каменских.

"У меня, как и у любого человека есть страхи... Главный страх, который я чаще всего испытываю - что у меня что-то получится не идеально. Именно он забирает у меня огромное количество сил, энергии, радости и спокойствия. Мы все чего-то боимся. Но страхам нельзя позволять управлять нашей жизнью и нужно научиться их преодолевать", - сообщила она в Инстаграм.

Напомним, что Потап после 40-го дня рождения поразил видом в обычной жизни на прогулке с собакой: "Помолодел за эти два года"

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