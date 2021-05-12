Популярная певица Настя Каменских за годы своей карьеры много раз меняла стиль, удивляя преображением
Фанаты привыкли обсуждать внешний вид Насти Каменских, ведь звезда постоянно экспериментирует, меняет образы, но не прическу и цвет волос. Чтобы выделяться на фоне других, звезда не отказывает себе в довольно эпатажных образах на сцене.
Каждый раз она выглядит довольно необычно, а кого-то вообще даже покоряет своей смелостью, выходя на сцену в коротких шортиках, боди и топах с камнями. Латексные боди, открытые мини и даже до неловкости открытые платья с пышными волонами всегда выглядят непривычно.
Однако, несколько лет назад певица позволяла себе появляться на публике в спортивных бесформенных штанах и странном лифе с перьями. Коротких мини с нашивками и толстовках, ведь следовала стилю бунтарки.
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На архивных фото звезды хорошо видно, какой она была тогда, как экспериментировала и чем пыталась привлечь внимание.
Ранее, ради демонстрации нового лука, Каменских хорошо постаралась. Певица нанесла яркий макияж, принарядившись в горчичную рубашку. Многие обратили внимание на необычный ракурс. Настя частенько выставляет напоказ пышное "достоинство", но в этот раз звезда поразила скромностью.
"Красотка!!!😍 Люблю!!!❤", "Нежная и лучезарная🔥 раньше была другая, хорошо, что изменилась", "Наша девочка 😘", "Цвет настроения желтый 💛", "Настёна ты офигенная! Так держать!!!", "Настя вся "прикрытая" странно... привыкли видеть фото с акцентами на п..пу и только по..у ... а здесь просто лицо", "В одежде?🤔", - написали фанаты.
Напомним, что похудевшую Каменских в "золотом" наряде перепутали с экс-солисткой ВИА Гры: "О боже мой"