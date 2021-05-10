Популярная певица Настя Каменских удивила фанатов яркими фото из Мексики
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно появилась на концерте "Вечернего квартала", часто радует фанатов яркими фото в соцсети Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети милыми фото из интересной исторической локации в Мексике, где снимала свое собственное реалити шоу "Девочки рулят". К слову, в подписи к посту артистка анонсировала новый выпуск шоу.
На снимках счастливая Настя позирует в Священном городе древних майя Чичен-Ица. Перед камерой она появилась в коротеньких серых шортиках и белоснежной обтягивающей футболке, у нее на плечах висит черный рюкзак, а на ногах – светлые удобные ботинки. Волосы певицы распущены и покрыты стильной коричневой шляпой, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.
В подписи к фотографиям Каменских написала: "Надеюсь, когда вы смотрели 9 серию нашего реалити, то, как и мы с девочками, смогли прочувствовать загадочный и мистический вайб этого места. Ждёте 10 серию?". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, отмечая, что она выглядит очень естественно и красиво. "Ну очень уж красивая", "Очень интересно, вы такая настоящая и прекрасная", "Я здесь тоже была", "Такая классная", "Красавица", "Очень ждем", "Жду. Такие крутые вы", "10 серия – самое ожидаемое событие! Надеюсь серия будет длинной", "Такая естественная и красивая", "Настюха, пирамиды украшают тебя", - пишут фанаты под фото звезды.
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Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".
Как сообщала Politeka, 34-летняя Каменских в свой день рождения превратилась в копию жгучей мексиканки: "Какой Потап везунчик".
Также Politeka писала, Потап, не сдерживая эмоций, обратился к Каменских после сцен ревности и прощания: "Тысячи тропинок в рай...".