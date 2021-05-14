Известная украинская певица Настя Каменских поделилась ярким купанием в бассейне и озадачила украинцев
Как пишет Politeka.net, известно, последние недели звезда провела в Мексике, где со своими подругами, а позже еще и мужем, снимала контент для реалити-шоу "Девочки рулят". Недавно Настя вернулась в Украину, однако приятными воспоминаниями делится до сих пор. Одним из них певица поделилась в новом посте на своей странице в Инстаграм, показав кадры настоящей "pool party".
На фото Каменских в купальнике дурачится и плескаются в бассейне вместе с девочками. А в руках у красоток бокалы из шампанским. Кстати, пользователи заметили, что Настя пила безалкогольное шампанское.
"Мы с девочками в купальниках, теплая водичка, любимое шампанское, то как мы вместе слушали песнями из моего будущего альбома “Красное вино” и танцевали под них. И невероятно красивый закат 🌅 Это было идеально!🥰", - вспомнила Каменских.
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Поклонники Каменских тут же принялись комментировать ее фото, а некоторые земетили "беременный" животик.
"Ну животик у Настюши подрос)))", "Так поправилась сильно Настя 😮😮 😮😮", "Скорей всего в интересном положении...главная героиня", "Шампанское у неё без алкоголя. Его пила Мишина на шоу Холостячка", " Что-то Настя поправилась", "Какая же ты красивая❤️", - пишут поклонники.
Напомним, Каменских в мини-шортах продемонстрировала свое мексиканское счастье: «Красавица с потрясающей…».
Как сообщала Politeka, Каменских с "фонариками" отчитали за внешний вид на красной дорожке: "В таком даже уже не хоронят".
Также Politeka писала, что Каменских на отдыхе с Потапом удивила фигурой в бикини: "Животик не скрыть уже".