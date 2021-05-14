Известная украинская певица Настя Каменских поделилась ярким купанием в бассейне и озадачила украинцев

Как пишет Politeka.net, известно, последние недели звезда провела в Мексике, где со своими подругами, а позже еще и мужем, снимала контент для реалити-шоу "Девочки рулят". Недавно Настя вернулась в Украину, однако приятными воспоминаниями делится до сих пор. Одним из них певица поделилась в новом посте на своей странице в Инстаграм, показав кадры настоящей "pool party".

На фото Каменских в купальнике дурачится и плескаются в бассейне вместе с девочками. А в руках у красоток бокалы из шампанским. Кстати, пользователи заметили, что Настя пила безалкогольное шампанское.

"Мы с девочками в купальниках, теплая водичка, любимое шампанское, то как мы вместе слушали песнями из моего будущего альбома “Красное вино” и танцевали под них. И невероятно красивый закат 🌅 Это было идеально!🥰", - вспомнила Каменских.

Поклонники Каменских тут же принялись комментировать ее фото, а некоторые земетили "беременный" животик.

"Ну животик у Настюши подрос)))", "Так поправилась сильно Настя 😮😮 😮😮", "Скорей всего в интересном положении...главная героиня", "Шампанское у неё без алкоголя. Его пила Мишина на шоу Холостячка", " Что-то Настя поправилась", "Какая же ты красивая❤️", - пишут поклонники.

Напомним, Каменских в мини-шортах продемонстрировала свое мексиканское счастье: «Красавица с потрясающей…».

Как сообщала Politeka, Каменских с "фонариками" отчитали за внешний вид на красной дорожке: "В таком даже уже не хоронят".

Также Politeka писала, что Каменских на отдыхе с Потапом удивила фигурой в бикини: "Животик не скрыть уже".