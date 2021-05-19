Известный украинский продюсер и шоумен Алексей Потапенко (Потап) заинтриговал поклонников заявлением
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм рэпер, который недавно отпраздновал свое 40-летие, поделился своими мыслями о будущем. На фото он предстал в рубашке цвета хаки и простых летних штанах.
«Я прямо чувствую перемены на уровне физических ощущений, грядет смена принципов и устоев, правил и установок ...», - заявил Потап.
В комментариях артисту оставили массу отзывов. Некоторые обратили внимание на то, что Потап не носит обручальное кольцо.
«Многообещающе, главное, чтоб перемены в лучшую сторону», «Интересно, что это будет», «Ничего себе», «Информативно», «Радость пришла, откуда не ждали», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Алексей Потапенко публично отчитал свою бывшую жену и партнера по бизнесу Ирину Горовую. Женщина показала их рабочую обстановку, сняв все на камеру.
«Босс, я новенькая, можно к вам устроиться на работу?», - шутливо обратилась к Потапу экс-жена.
«Я предупреждал приходить на работу в кожаной юбке. Вы в чем пришли, в штанах? Вы где работали, в церкви? Вы что, пойдите переоденьтесь», - ответил ей шоумен.
Напомним, что Потап показал, что сумел заработать благодаря Мишель Андраде и другим подопечным: фото "богатства".
Как сообщала Politeka, Потап похвастался единственным сыном, засняв его за интересным занятием: "Что здесь происходит?".
Также Politeka писала, что Потап отправился в первую столицу Украины, рассказав детали: "Редкий случай, когда я не...".