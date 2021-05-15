Відомий український продюсер і артист Олексій Потапенко (Потап) вирішив відвідати Харків

Як пише Politeka.net, Потапенко став дуже популярним ще з часів дуету"Потап і Настя". Зараз артист розвиває свою сольну кар'єру під псевдонімом ПТП, а також займається продюсерським центром. Артист не забуває і про Instagram, де показує свою творчість і життя.

Цього разу Олексій опублікував фото, на якому стояв у футболці STAR WARS. Потапенко підняв голову до стелі, знімаючи себе на телефон.

"Привіт Харків, рідкісний випадок коли я не з концертом у Першій столиці, приїхав знайомитися, вчитися, ділитися", - написав Льоша під фотографією.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Була там в 2018! Гарне містечко! А парки принадність!", "Ласкаво просимо в наше прекрасне місто!", "Хороших вихідних", "а концер коли", " Супер! Кого вчіть? Якийсь тренінг?", "Добре. Добре провести час в нашому місті", " а де з вами можна зустрітися?".

Повідомлялося, що колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсер Ірина Горова показала, як її відчитав Потап.

Цього разу Ірина Горова поділилася робочими моментами в сторіз у своєму Instagram.

"Бос, я новенька, можна до вас влаштуватися на роботу", - звернулася Ірина до Потапа жартами, поки він записує на папірці назву новго кліпу "кров і любов".

Нагадаємо, Потап показав, що зумів заробити завдяки Мішель Андраді та іншим підопічним

А ще Politeka повідомляла, що Каменських на відпочинку з Потапом здивувала фігурою в бікіні

Також Politeka писала, що 40-річний Потап в похмурому вигляді розповів, який він справжній



