Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) похвалився підрослим сином

Артист став батьком у 2008 році, передає Politeka.net. На той момент репер перебував у шлюбі з продюсером Іриною Горовою. У подружжя залишилися теплі стосунки після розставання.

У своєму новому відео, розміщеному в сторіс, співак опублікував відео з сином, що подорослішав. На кадрах Андрій стояв біля мангала. Підліток був у сірій кофті і шортах, а також для безпеки надів на руки рукавички.

Помітно, як син Потапа підріс і змужнів.

"Що тут відбувається?",- поцікавився Потап, підійшовши ближче до сина.

"Я смажу м'ясо", - відповів Андрій.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Потап та Ірина Горова одружилися у 1999 році. У 2014 році подружжя розлучилося, хоча офіційно про розставання воно розповіло тільки через кілька років.

За словами Горової, любов між нею і репером пройшла, але дружні стосунки їм вдалося зберегти.

"Ми могли посваритися, кидати телефони в стіни, а потім зателефонувати, сказати - ну добре, коротше, працюймо. На роботі у нас ніколи це не відбивалося. І дуже я вдячна і йому, і собі за витримку, за розуміння", - поділилася Ірина в одному з інтерв'ю "Зірковий шлях".

До слова, всі ці роки в мережі ходили чутки про роман Потапа і Насті Каменських, які підтвердилися тільки у 2019 році.

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