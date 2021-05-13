Известный украинский продюсер Алексей Потапенко (Потап), показал свою обновку

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко стал популярным артистом еще со времен дуэта "Потап и Настя". Звезда открыл продюсерский центр и преуспел в этом деле, занимаясь Надей Дорофеевой и другими именитыми артистами. Не так давно, 8 мая, Алексею стукнуло 40 лет и мужчина решил показать свою обновку в Инстаграм.

На фото Потап показался в куртке, очках и футболке, а в ушах можно увидеть бриллиантовые серьги, которые подарила Настя Каменских на день рождения. Алексей присел рядом с велосипедом, демонстрируя модное приобретение.

"Новый Конь! Утро разорвал на двух колёсах «до церкви и обратно» ! Что такое мышечная память ,закрутил и все вспомнил , а моторика дала толчок воспоминаниям из прошлого! Оказывается я велосипедик ещё тот, каждый год я на байке ,то за город то в городе ,то электро, то бензин))) вот так крутишь педали и вспоминаешь ,как крутил педали раньше и мотается эта пленка в обратную сторону : «Украина» , «Аист» «гном-4» ,эх ... прикольно крутишь вперёд,а мотает назад)) осталось подготовить свои шпоры для Вуэльты Киев ))", - написал Потап.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оооо...да, круто, хороший велик, жизнь только начинается!!! Готов присоединиться на вело прогулку!!!", "У меня тоже велик пару лет назад был) Каталась с радостью)", "За это точно Тебе respect и уважуха".

Напомним, Каменских на отдыхе с Потапом удивила фигурой в бикини

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