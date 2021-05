Известная украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым свадебным видео в годовщину свадьбы с мужем Потапом

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими кадрами на своей странице в Instagram. В этот раз звездная красотка поделилась в сети видео, которое не показывала никогда раньше.

Как видно, Настя появилась перед камерой в белом атласном халате и показала свое утро невесты в пролом году. Похоже, красотка решила напомнить себе, Потапу и многочисленной армии поклонников о своем волшебном дне.

"Sweet memories of a special day in our life. Happy anniversary to us 🤍", - написала Настя на английском, адресуя слова любимому мужу Потапу, что в переводе значит "Сладкие воспоминания об особенном дне нашей жизни. С юбилеем нас".

Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях к фото. " 🔥🔥🔥❤️❤️❤️Как красиво и мило😍 с вашим праздником вам😍 ", " Поздравляю вас ❤️❤️❤️ ", "Боже как же это красиво, поздравляю с годовщиной вашу семью 🥰🥰🥰", "Як же ніжно і гарно!🤍", - пишут под фото.

