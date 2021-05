Відома українська співачка Настя Каменських порадувала фанатів новим весільним відео в річницю весілля з чоловіком Потапом

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно повернулася зі зйомок реаліті-шоу в Мексиці, часто радує шанувальників яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася в мережі відео, яке не показувала ніколи раніше.

Як видно, Настя з'явилася перед камерою в білому атласному халаті і показала свій ранок нареченої в пролом році. Схоже, красуня вирішила нагадати собі, Потапу і численної армії шанувальників про свій чарівний день.

"Sweet memories of a special day in our life. Happy anniversary to us 🤍", - написала Настя англійською, адресуючи слова коханому чоловікові Потапу ,що в перекладі означає " Солодкі спогади про особливий день нашого життя. З ювілеєм нас".

Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото. " 🔥 🔥 🔥❤️❤️❤️Як красиво і мило 😍 з вашим святом вам😍 ", " Вітаю вас ❤️❤️❤️ ", "Боже як же це красиво, вітаю з річницею вашу сім'ю🥰 🥰 🥰", " як же ніжно і красиво!🤍 ",- пишуть під фото.

Нагадавши, Каменських в чорних мереживах поніжилася біля басейну біля будинку:"Настюха знову дивує".

Як повідомляла Politeka, Каменських в корсеті і з чубчиком переплутали з підопічною Потапа Андраде: "Опупеть можна...".

Також Politeka писала, Розповніла Каменських зважилася на кардинальні зміни, чесні фото: "Думали, я важу всі сто".