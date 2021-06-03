Рэпер и продюсер Потап довел публику до мурашек новой музыкльной видеоработой

Муж певицы Насти Каменских, Потап, недавно отпраздновавший 40-летие, ранее заявлял, что это для него серьезный рубеж и время, чтобы подвести некоторые итоги. Звезда как раз работал над своим новым альбомом "Без рекламы", в котором решился раскрыться перед фанатами с новой, более искренней, стороны.

Так, рэпер презентовал муд-видео песни "Экзорцизм", удивив, как образом (появился на кадрах в смирительной рубашке), так и глубоким текстом о "изгнании демонов" и о том, как его спасла любовь. Соответствующее видео опубликовано в микроблоге артиста в Инстаграм, передает Politeka.net.

По словам Потапа, "Экзорцизм" - самая сильная песня в альбоме, основанная на его собственной истории.

"Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле", - сообщил он.

Полная версия клипа должна выйти 17 июня.

Пользователи с жаром обсуждают увиденное и услышанное:

"Какой же Потап искренний! 🙏"

"Потап, ну что ж ты со мной делаешь?!!😁 Что не песня - то кайфффф! Все на репите круглосуточно😂😁👍"

"Сумасшедшая интимность. Сложно ли так сильно открываться аудитории? Да и стоит ли..."

"Боже это фантастика, спасибо круто, мурашки. Голос бомба"

"Песня бомбическая, а вот клип какой-то мрачный, один в смирительной рубашке... ведь любовь спасла от всех демонов-то 😉🤣"

"ух эта хрипота ах🔥 😀 😈"

"Не знаю, чем дальше, тем не очень)"

"Очередная порция грязи, вылитая в мир"

Напомним, Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом: "Мы не принадлежим друг другу"

Как сообщала Politeka, Потап заинтриговал поклонников, приготовив кое-что необычное: "Неужели это будет..."