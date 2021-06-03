Рэпер и продюсер Потап довел публику до мурашек новой музыкльной видеоработой
Муж певицы Насти Каменских, Потап, недавно отпраздновавший 40-летие, ранее заявлял, что это для него серьезный рубеж и время, чтобы подвести некоторые итоги. Звезда как раз работал над своим новым альбомом "Без рекламы", в котором решился раскрыться перед фанатами с новой, более искренней, стороны.
Так, рэпер презентовал муд-видео песни "Экзорцизм", удивив, как образом (появился на кадрах в смирительной рубашке), так и глубоким текстом о "изгнании демонов" и о том, как его спасла любовь. Соответствующее видео опубликовано в микроблоге артиста в Инстаграм, передает Politeka.net.
По словам Потапа, "Экзорцизм" - самая сильная песня в альбоме, основанная на его собственной истории.
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"Любовь тебя апгрейдит, любовь делает тебя сильнее и лучше, чем ты есть на самом деле", - сообщил он.
Полная версия клипа должна выйти 17 июня.
Пользователи с жаром обсуждают увиденное и услышанное:
"Какой же Потап искренний! 🙏"
"Потап, ну что ж ты со мной делаешь?!!😁 Что не песня - то кайфффф! Все на репите круглосуточно😂😁👍"
"Сумасшедшая интимность. Сложно ли так сильно открываться аудитории? Да и стоит ли..."
"Боже это фантастика, спасибо круто, мурашки. Голос бомба"
"Песня бомбическая, а вот клип какой-то мрачный, один в смирительной рубашке... ведь любовь спасла от всех демонов-то 😉🤣"
"ух эта хрипота ах🔥 😀 😈"
"Не знаю, чем дальше, тем не очень)"
"Очередная порция грязи, вылитая в мир"
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