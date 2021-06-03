Певица Настя Каменских разоткровенничалась о сокровенном, приоткрыв завесу жизни с супругом, продюсером Потапом
Как известно, 34-летняя артистка и ее 40-летний возлюбленный в браке уже два года, хоть их роман начался задолго до этого. Настю и Потапа называют чуть ли не самой крепкой парой в украинском шоубизе.
В программе "Вопрос бедром" на YouTube-канале Тани Гузенко Каменских разговорилась о личных переживаниях, передает Politeka.net.
В частности, у нее поинтересовались, есть ли в их отношениях с мужем место для ревности. Неожиданно Настя затронула тему, что именно может ее подтолкнуть к расставанию с Потапом.
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"Каждой девочке нужно понять, что она красива, самодостаточна и... отпустить ситуацию. Ревность - это деструктивное чувство, оно разрушает. Я всегда говорю, что мы можем дарить друг другу любовь, по обоюдному желанию, и если я почувствую, что это закончилось, никто никого не будет держать насильно, ультиматумами или еще чем-то, для того, чтобы сохранить это (отношения, - ред.), потому что я считаю, что мы не принадлежим друг другу", - поделилась звезда.
По словам Каменских, у нее есть правило: никогда не лезть в телефон любимого.
"И никогда не хотела этого делать. Это делать нельзя, потому что это личное пространство другого человека и, честно признаться, для меня это жутко унизительно, вообще брать и лезть. Это как лезть в карман", - добавила она.
Что касается ревности Потапа к ее многочисленным поклонникам, Настя была уже менее категорична:
"Ревность в здоровом смысле должна чуть-чуть присутствовать. Это приятно, когда твой мужчина тебя ревнует. Ну, не закатывает истерики и говорит "сними эту короткую юбку"... Ему нравится, что я выкладываю свои фотографии пикантные, причем он их сам фоткает...".
Напомним, Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке: "Ретро во всем".
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