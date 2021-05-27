Певица Настя Каменских и ее муж продюсер Потап живут в пригороде Киева в двухэтажном доме
Особняк на 330 квадратных метров с большой застекленной террасой окружен обширной территорией с садом и живой изгородью.
Недавно парочка отмечала вторую годовщину свадьбы. Вместо ресторана они решили собрать самых близких у себя дома, благо, площадь позволяет. Настя показывала в "сториз" в Инстаграм приготовления к пиршеству, передает Politeka.net.
На террасе, которая, безусловно, является изюминкой их с Потапом особняка, певица накрыла большой стол, засветив необычный интерьер. Ретро во всем: стены из состаренного кирпича, деревянный паркет, разнообразие старинных стульев и кресел, медный кран над раковиной, предметы искусства.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Избранница "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненавистникам: "Запомните..."
Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас..."
Настя Каменских в мини-бикини заставила мужчин завидовать Потапу: "Самая вкусная Баунти"
Адель без макияжа и в купальнике ошеломила внешностью, похудев на 44 кг: "Это ты!?"
Каменских дала вторую жизнь даже советской мясорубке, которую использует как кашпо для цветов, и старым книгам, сделав из них подставки для ножей.
В кадре также можно оценить задний двор, на который выходят огромные окна террасы: идеально подстриженный газон, множество причудливых деревьев и кустарников.
Ранее Настя уже показывала утопающую в зелени территорию вокруг своего особняка, а также убранство внутри дома.
В частности, певица выкладывала кадры с прогулки рядом с домом со своим домашним питомцем, собачкой породы бишон фризе. Каменских засветила дорожку, вымощеную коричневой плиткой, и небольшую лестницу, а также ель и кипарис, растущие на территории.
Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.
Как сообщала Politeka, Каменских в корсете и с челкой перепутали с подопечной Потапа Андраде: "Опупеть можно...".