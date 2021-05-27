Певица Настя Каменских и ее муж продюсер Потап живут в пригороде Киева в двухэтажном доме

Особняк на 330 квадратных метров с большой застекленной террасой окружен обширной территорией с садом и живой изгородью.

Недавно парочка отмечала вторую годовщину свадьбы. Вместо ресторана они решили собрать самых близких у себя дома, благо, площадь позволяет. Настя показывала в "сториз" в Инстаграм приготовления к пиршеству, передает Politeka.net.

На террасе, которая, безусловно, является изюминкой их с Потапом особняка, певица накрыла большой стол, засветив необычный интерьер. Ретро во всем: стены из состаренного кирпича, деревянный паркет, разнообразие старинных стульев и кресел, медный кран над раковиной, предметы искусства.

Каменских дала вторую жизнь даже советской мясорубке, которую использует как кашпо для цветов, и старым книгам, сделав из них подставки для ножей.

В кадре также можно оценить задний двор, на который выходят огромные окна террасы: идеально подстриженный газон, множество причудливых деревьев и кустарников.

Ранее Настя уже показывала утопающую в зелени территорию вокруг своего особняка, а также убранство внутри дома.

В частности, певица выкладывала кадры с прогулки рядом с домом со своим домашним питомцем, собачкой породы бишон фризе. Каменских засветила дорожку, вымощеную коричневой плиткой, и небольшую лестницу, а также ель и кипарис, растущие на территории.

Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.

Как сообщала Politeka, Каменских в корсете и с челкой перепутали с подопечной Потапа Андраде: "Опупеть можно...".