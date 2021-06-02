Популярная певица Настя Каменских откровенно рассказала, что год был тяжелый, а также поделилась, почему умер ее отец

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась со съемок реалити-шоу в Мексике, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. На днях звезда презентовала новый альбом "Красное вино", а теперь побывала на интервью в ютуб-программе Тани Гузенко, в котором поделилась сокровенным.

Так, среди прочего Настя рассказала о том, что годы был очень тяжелым, а поездка в Мексику с мамой и подругами стала настоящей перезагрузкой для них всех.

"Я схватила свою маму со своей подругой, и с девочками, с которыми я работаю, мы поехали в Мексику перезагружаться. Очень тяжелый год был для всех. Я потеряла папу в начале этого года. Не из-за короны, просто пришло уже его время. Но это всегда очень тяжело. Мои родители, они всегда безумно друг друга любили. Я даже не представляла вообще этот момент в моей жизни, я так всегда его боялась. Как я справлюсь с мамой, что мне с ней делать?", - откровенно поделилась Каменских.

Также артиста рассказала, что тяжело переболела коронавирусом, и это оставило свой отпечаток на физическом и психологическом здоровье. По словам Насти, после болезни у нее начались панические атаки, которые продолжались даже в Мексике и по возвращению домой.

Напомним, Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке: "Ретро во всем".

Как сообщала Politeka, Каменских в летнем сарафане раскрыла секреты ухода за собой: "Самое главное...".

Также Politeka писала, Каменских в красном платье с декольте перепутали с Ани Лорак: "Бомба ракета".