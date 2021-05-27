Певица Настя Каменских поделилась откровениями о важных моментах своей жизни

Артистка недавно выпустила новый альбом «Красное вино». А в новом после Настя решила рассказать, о чем ее новые песни, передает Politeka.net.

Пост Каменских сопроводила эффектным фото, на котором запечатлена в красном платье с глубоким декольте и разрезами по бокам. Наряд расшит стразами и пайетками. Певица выглядит невероятно соблазнительно.

«Шум моря слышал очень много влюблённых историй» Столько воспоминаний оживают в памяти от этого трека. Наши прогулки вдвоём на рассвете на пляже. Утренняя прохлада, море, мягкий свет солнца и мы ❤» - написала артистка.

Каменских отметила, что в песни альбома вложила важные для нее моменты, воспоминания, эмоции и чувства.

В Сети активно комментируют образ Каменских. При этом кто-то даже сравнил ее с Ани Лорак.

«Как красиво», «Огонь», «Думала это Лорак, образ похожий», «Красотка», «Хороша», «Шикарная», «Бомба ракета», - пишут в комментариях.

Ранее Каменских призналась, что для нее любимым уходовым продуктом является простое кокосовое масло. По словам певицы, она находит ему сразу несколько применений: делает маску для волос раз в 1-2 недели, использует как увлажняющее средство для тела после душа, а также мажется им на отдыхе для загара.

Напомним, Каменских поразила размером декольте в объективе Плакидюк из "Супер топ-модель по-украински": фото.

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