Популярная украинская певица Настя Каменских на концерте вышла в зал, спев перед поклонниками

Настя Каменских, как и многие другие звезды, долгое время не давала концертов и не выступала перед публикой из-за карантина. Тем не менее, изредка звезда все же устраивает фееричные выступления, хоть и не так часто, как раньше, на закрытых вечеринках.

Вчера вечером Каменских эффектно выступила перед публикой, однако при этом удивила смелым и игривым поведением. Спустившись в зал, Настя покрутилась в толпе, слушающей ее выступление. Не обошлось и без неловких моментов, ведь мужчины буквально толпились в очереди, чтобы обнять Настю.

Один из мужчин даже успел ухватить неловкий поцелуй в щеку, пока исполнительница напевала слова из песни «Я обещаю». Сама Настя на такие жесты лишь улыбалась и продолжила ходить по залу, увиливая от ненужных прикосновений.

Ранее Каменских решила показать типичные развлечения, которыми они с подружками коротают время, когда собираются вместе.

На кадрах можно увидеть, что девушки установили на бутылку шампанского колоду карт и по очереди подходят, чтобы сдуть с нее несколько штук. На видео Каменских появилась в стильном платье-рубашке цвета хаки, который идеально подчеркнул ее загар. Короткая юбка наряда позволила ей также продемонстрировать свои стройные ножки.

«В нашей компании девочек развлечения придумываются на ходу. Поэтому нам всегда так весело друг с другом», - написала звезда.

Напомним, Настя Каменских в ниточках бикини показала свои самые аппетитные места: "Кровь с молоком".

Как сообщала Politeka, Каменских в домашнем образе засветила странные развлечения на посиделках с подругой: "Тусим дома после...".

Также Politeka писала, что Каменских с открытым ртом возмутила украинцев: "Надо прикрыть, все портит".