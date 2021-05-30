Популярная украинская певица Настя Каменских продемонстрировала стильный лук

Известная артистка завоевала любовь фанатов, благодаря своему творчеству и внешним данным, пишет Politeka.net. Звезда следует всем трендам, поэтому всегда выглядит очень стильно.

Образы звезды притягивают взгляд и даже в повседневной жизни оторваться от Насти нельзя.

В этот раз Настя позировала в белоснежной блузе, сверху которой надела жакет бежевого цвета. Также артистка была в узких джинсах с "дырками" и белых кроссовках. Образ завершила сумочка. Крупные локоны придали красотке некой нежности.

В таком виде Каменских позировала во дворе дома на зеленом газоне. А рядом со звездой была ее любимица - маленькая собачка Мими. На одном из кадров исполнительница погладила свою "малышку".

За три часа публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Господи какая красота ❤️👸🏻💃👑", "Зачем этот везде открытый рот, муха залетит. Такая красотка, а рот надо прикрыть, все портит", "Зачем этот везде открытый рот, муха залетит. Такая красотка, а рот надо прикрыть всё портит", "Настяяяя😍", " Счастливая и красивая девушка Настя❤️", "Какие же вы милые", "Милашка😍😍😍", "Хорошенькая 💗💗💗", "Приятно видеть", "Открытый рот на многих фото, это не очень красиво", "Настя как всегда зажигалочка🔥😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

Как сообщала Politeka, переболевшая коронавирусом Каменских рассказала о последствиях: "Просто кошмар".

Также Politeka писала, что ведущий "Голосу країни" засветил усики Каменских, такой жену Потапа еще не видели: "Роскошная!".