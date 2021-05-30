Популярная украинская певица Настя Каменских показала, как проходят ее домашние посиделки с лучшей подругой

В последнее время знаменитость очень много времени проводит со своей давней подругой – дизайнером и бывшей женой певца Позитива Анной Андрийчук. Красотки все чаще делятся в соцсетях кадрами совместного времяпровождения, демонстрируя свою тесную связь. Как пишет Politeka.net, на этот раз Каменских поделилась забавным роликом с участием подруги в своем Тикток.

На кадрах девушки сидят в простой обстановке и одеты совсем по-домашнему: вместо гламурных нарядов на них простые и удобные толстовки. На лицах у красоток также минимум макияжа.

Каменских и Андрийчук забавно танцуют под музыку, при этом не переставая жевать. Особое внимание привлекает к себе Андрийчук, которая во время съемки видео решила подкрепиться зеленым луком.

«Как подписать?», - поинтересовалась у поклонников Каменских.

Фанаты тут же принялись отвечать певице.

«Ооо ваша лошадка жует зеленушку», «Называется покажи свой лук», «После лучка тусим дома», «Вкусная травичка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что наряды Каменских притягивают взгляд даже в повседневной жизни.

На новом фото Настя позировала в белоснежной блузе, сверху которой надела жакет бежевого цвета. Также артистка была в узких джинсах с "дырками" и белых кроссовках. Образ завершила сумочка.

Напомним, Настя Каменских, задрав халатик в ванной, погладила себя на камеру: "Тело будет неотразимым".

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