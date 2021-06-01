Рэпер Алексей Потапенко показал яркое видео о своей жизни в украинской столице

Как сообщает Politeka.net, известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, который после первого брака с Ириной Горовой несколько лет назад взял в жены свою коллегу Настю Каменских, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно Потап отметил свое 40-летие, а теперь показал фанатам милое фото со своим 12-летним сыном Андреем, который родился у артиста в браке с Ириной.

На новом снимке, приуроченном Дню защиты детей, Потап с сыном запечатлены где-то за границей, они стоят на фоне бассейна, небоскребов и пальм. Перед камерой Алексей появился в красной футболке, а его сын Андрей в черной. Они забавно позируют в объектив – отец с серьезным лицом, а сын показывает язык, при этом оба смотрят прямо в камеру.

В подписи к фотографии Алексей Потапенко написал: "День защиты Детей! Наши маленькие люди – это все что у нас есть". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое фото Потапа с сыном, засыпая их комплиментами в комментариях. "Какой взрослый парень уже", "С праздником", "Повзрослел, еще недавно был маленький", "Классные", "Красавчик", "Ребята, удачи Вам!", "Какие красивые", - пишут восторженные поклонники в комментариях к фото.

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