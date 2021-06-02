Известный рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал фанатам важную новость

Артист плотно занимается творчеством и приготовил настоящий подарок для своих поклонников, передает Politeka.net. Отметим, рэпер не останавливается на достигнутом и всегда развивается, поэтому удивляет.

В новом посте в Инстаграм Потап разместил фото, на котором увел взгляд в сторону. Артист позировал в машине, надев кепку и куртку.

"Тот взгляд ,когда завтра альбом и премьера самой необычной композиции в жизни", - написал рэпер.

За три часа публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

"тот взгляд, когда завтра егэ по русскому 😶", "Тот взгляд, когда завтра последний звонок в жизни)

Выпускаюсь со школки)", "Самой необычной?🤔", "Вам всех благ и очередных побед, главное здоровья", "Успеха Вам ❤️ ждём с нетерпением", "Неужели это будет шансон?)", "То чувство когда осознал, что школа кончилась. Но впереди экзамены", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап с ранних лет мечтал о сцене. Большой успех к артисту пришел после создания дуэта "Потап и Настя" , песни которого играли в буквальном смысле отовсюду.

После распада дуэта артисты продолжили сольные карьеры. Потап продолжил опекать Настю, выступающую под именем NK, как продюсер и писать для нее песни, а сам взял себе новый сценический псевдоним ПТП.

Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото

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