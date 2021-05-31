Известный украинский певец Алексей Потапенко (Потап), муж Насти Каменских, повеселился с женой и подругой дома

Вместе с супругой Настей Каменских Потап ведет активный образ жизни, часто путешествует, отдыхает заграницей и рассказывает о новых клипах. Мужчина также не только сам состоит в группе, он еще продюсирует многих артистов.

Занятость, тем не менее, не мешает Потапу хорошо отдыхать в свободные минуты. Артист привык, что дома у них с Настей часто присутствуют друзья и родственники. После развода с Позитивом, лучшая подруга Насти стала часто появляться в гостях у друзей. Вчера звезда провели целый день вместе и хвастнули домашним вечером в кругу близких.

Потап решил разбавить атмосферу посиделок жены и подруги Анны, поэтому спел им, играя на гитаре шутливую песенку "Сладкий пирожок", которую сам выдумал.

«Пора на "Голос країни"; однозначно; причём дуэтом с кумом. Две гавайские гитары - Гарбунович и Потап» - отшучиваются фанаты под постом.

Ранее мужчина показал, как отдыхает в Дубае и активно делится интересным контентом с фанатами в Инстаграм. На фото Потап показался в белой футболке и шортах. Рядом можно увидеть друзей Алексея, которые вместе с исполнителем держали огромную рыбу.

"Выловили крупную Рыбу в Дубаи, назвали ее massadoption", - написал Потапенко под фотографией.

"Обалдеть", Ого, рыбка", "Кто кого еще поймал", "Ha Моргенштерна чем-то похожа)))", "Там же и посадят тебя за рыбу, зря афишируешь", - ответили фанаты.

Напомним, Потап показал себя с неожиданной стороны, поразив черно-белым фото

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