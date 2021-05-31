Популярная украинская певица Надя Дорофеева откровенно обратилась к своим поклонникам и рассказала о своих новых впечатлениях

В 2020 году в карьере исполнительницы произошли радикальные перемены: ее дуэт с Позитивом «Время и стекло» прекратил свое существование, после чего Надя решила дебютировать как сольная певица. Звезда уже успела выпустить несколько новых песен, и сейчас вовсю готовится к первому сольному концерту в своей карьере. Именно об этом она рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Дорофеева поделилась эмоциональным видео, в котором обратилась к своим поклонникам в преддверии своего выступления в Киеве. В ролике певица призналась, что уже и не думала, что сможет новые эмоции в своей работе.

«Блин, мне казалось раньше: что же можно нового испытать в карьере? А вот же оно! Совсем все новое. Все новые треки, новая команда и уже очень сильно любимая команда. И невероятно красивая площадка в центре Киева…Мы так соскучились по настоящим этим живым эмоциям. Я так точно», - произносит на видео Надя.

Ролик был записан на крыше. В нем Дорофеева себя в простом повседневном образе. На ней свободные брюки цвета слоновой кости, бежевая майка и свободная рубашка. Певица выглядит очень естественно и непринужденно.

Ее поклонники бурно отреагировали на новый пост.

«кайф!!! сильно ждём», «Хочу это видеть», «Надя мы всегда с тобой», «Это так волнительно», - пишут люди.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес внезапно заговорил об уходе из шоу-бизнеса: "Начнут плодоносить".

Как сообщала Politeka, Дорофеева в открытом наряде раскрыла "секреты" своей привлекательности: "Где могла - сделала!".

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