Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) дала свой первый сольный концерт в Киеве, на который пригласила много звезд

Артистка после распада группы "Время и Стекло", в которой выступала 10 лет, плотно занялась развитием сольной карьеры, передает Politeka.net.

Певица уже выпустила свой первый мини-альбом, а также клип. А на днях Дорофеева дала свой первый сольный концерт в КВЦ "Парковый" в Киеве. На выступление артистки пришли не только фанаты, но и много звезд.

В частности, Надя исполнила совместный хит с Димой Монатиком "Глубоко". Во время исполнении песни Монатик внезапно встал перед коллегой на одно колено. А позже артист поцеловал звезде руку.

"Она сказала: «Да»!!!!!! 😂😂😂😂😂😂 @nadyadorofeeva, судя по фотоотчетам я не выступал на твоем потрясающем концерте вчера, а делал предложение...😂!!!!

Спасибо за прекрасную атмосферу, музыку и за то, что позвала спеть «Глубоко» вместе — обожаю такие моменты импровизации!!!❤️🙏🏼🙏🏽🙏🏾

Поздравляю тебя с таким красивым стартом, уверен, столько свершений и побед у Тебя впереди!!!! Пусть горит твоя душа!!!🔥🔥🔥", - написал Дмитрий.

Публикация за полчаса собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"У меня истерика", "Я говорю да!!!!)) хахаахахах", " Кххахаххахаххахахахххахахахахаххахахаахахха Дима 😂😂😂😂", - прокомментировала Дорофеева.

"@vladimirdantes наша жизнь не будет прежней 😂", - написала жена Монатика, Ирина.

Напомним, что судья "Голосу країни" Монатик насмешил Дорофееву с Дантесом, выделываясь под Go_A: "Сию-вию...".

А еще Politeka писала, что судья "Голосу країни" Монатик показал уникальные кадры своей репетиции: "Обожаю эту часть...".

Также Politeka сообщала, что жена Монатика вернулась в место славы мужа, кадры: «Как же было прекрасно…».