Известный украинский певец Дмитрий Монатик, судья "Голосу країни", показал, как танцует
Артист начинал свою карьеру с танцев, которыми увлекался с детства, сообщает Politeka.net. Монатик стал набирать популярность после своего участия в шоу "Танцуют все!" и " Х-Фактор", занявшись и вокалом.
Сейчас Дмитрий пользуется большой популярностью. Билеты на его концерты раскупают практически моментально, а певец старается баловать поклонников премьерами.
В своем Инстаграм певец опубликовал архивное видео репетиции танца с коллективом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Монатик был в салатовой толствоке, он "зажигал" под свою музыку, а в это время ему подтанцовывал коллектив.
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За час кадры собрали более 40 тысяч просмотров и много комментариев.
"Я могу смотреть на это вечно🙏", "Я снова прослезилась. И уже очень хочется услышать второй куплет❤️ Мы увидимся", "Димочку на Евро.Вылить добра и счастья на людей всех стран, объединенных во имя музыки.🔥❤️", "Самые лучшие!!!❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Мы увидимся даже если раздора волна разделит мысли и мир, ты помни - жизнь одна!🔥❤️", "Обожаю эту часть ♥", "Крутая команда 🔥👍🏼", "Кайфовые😍", "Можно смотреть вечность 👍💞🙏", "Мурашки🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, жена Димы Монатика, Ирина, показала, двор дома, где они проживают. Артист позировал за столом, на котором сидела любимая собака.
Напомним, жена Монатика показала подросших сыновей и обратилась к украинцам
Также Politeka сообщала, что жена Монатика показала, на что стал способен ее подросший сын
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