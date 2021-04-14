Популярный музыкант и исполнитель Дима Монатик (MONATIK) побывал на дне рождении 18-летней "богачки"

Артист выступил на вечеринке, посвященной дню рождения 18-летней блогерши Юлии Вербинец из Ивано-Франковска, передает Politeka.net. Кроме Монатика на мероприятии был замечен ведущий Юрий Горбунов, а на экране транслировали поздравления от Потапа, Насти Каменских, Нади Дорофеевой и Оли Поляковой.

Блогерша похвасталась кадрами со своего праздника в Инстаграм, а видео тут же разлетелись по сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Позже Вербинец рассказала, сколько потратила денег на шумную вечеринку с исполнителями и иллюзионистами. Так, по словам блогерши, она заплатила за праздник 120 тысяч долларов. Красотка попросила не удивляться, ведь половина из указанной суммы ушла на гонорар Димы Монатика, тем самым рассекретив, сколько артист получает за вступления.

По информации различных СМИ, Монатик в среднем берет за свои выступления на закрытых мероприятиях от 40 до 70 тысяч долларов.