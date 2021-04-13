Популярный музыкант и исполнитель Дима Монатик (MONATIK) показал своих маленьких детей

Уже много лет Дима Монатик женат на красотке, продюсере Ирине Демичевой, пишет Politeka.net. В одном из интервью артист рассказал, что не играл пышной свадьбы, они с женой сделали праздник только для себя.

Сейчас у супругов подрастает двое сыновей, Платон и Даниил. К слову, певец долгое время скрывал лица детей, и лишь недавно решил показать их общественности.

И в новом посте в Инстаграм Дмитрий показал подросших Платона и Даниила. В кадре любящий отец присел рядом с ребятишками и улыбался, глядя на них, а те в ответ также приветливо улыбались.

"Как же так, их заслужил я? Кому там так услужил я? До той самой дрожи по коже... Что может быть дороже..?❤️❤️❤️ #Мои #faMMMMily", - сделал признание артист.

За два часа публикация собрала более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"❤️❤️Мужчины❤️❤️❤️", "Вам невестка не нужна? Я дождусь 🥺🖤😂", "Ты заслужил все что у тебя есть,за ваше доброе сердце,честность и порядочность!!Иначе не бывает!Очень уважаю вас!!", "Аминь🙌❤️ вы такие безгранично светлые ! Люблю 🙌❤️", "...На жену похожи!", "Сыночки похожи на маму ❤️❤️", "Самые прекрасные 👏🔥", "Всё не зря", "😍 Боже как мило", "Как близнецы", "Какие красивые мужчины ❤️❤️❤️", "Красавчики! Все трое.🤩", "Ой, так мило☺️папа и 2 сыночка👍", "Дети - это продолжение нас, наши учителя и комочки нежности ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, что разомлевшая жена Монатика в постели впечатлила Дантеса: "Какая же ты..."

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