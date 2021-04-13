Популярный музыкант и исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK) растаял рядом со своей эффектной женой Ириной Демичевой
Как передает Politeka.net, в честь своего 35-летия артист устроил невероятно крутую семейную съемку и впервые показал лица своих двоих детей. Монатик отличный семьянин. В своих интервью он не перестает повторять, как сильно любит свою жену Ирину и ценит их семейный уют.
На свежем фото артист решил в очередной раз показать, какая гармония и страсть царит в их семье. Парочка лежала на полу и смотрела друг на друга. Ирина немного прикрыла веки, а Дмитрий смотрел на нее влюбленными глазами. Красно-черные тона фото придали ему пикантности.
«Как же так, их заслужил я? Кому там так услужил я? До той самой дрожи по коже... Что может быть дороже...?», - трогательно подписал кадр с женой артист, так как не смог сдержать эмоций.
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В комментариях поклонники оставили массу восторженных отзывов.
«Как же красиво», «Шикарный кадр... Вы очень гармоничная и красивая пара», «От слов мурашки», «Блин, какое фото! Какая парочка красивая!», «Ой как красиво и трогательно», «Вау, вау, вау как романтично и трогательно, заслужил солнышко наше, за свою искренность», - пишут пользователи сети.
Напомним, что эффектная жена Монатика отдалась ритмам танца, зацепив Никитюк и Димопулос: "Вауууу, Иришка".
Как сообщала Politeka, Монатик похвастался подросшими сыновьями и сделал признание: "Похожи на...".
Также Politeka писала, что жена Монатика специально засветила свои "прелести" крупным планом: "Стало намного жарче".