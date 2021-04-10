Дружина популярного музиканта і виконавця Діми Монатіка (MONATIK), Ірина Демічева, потрясла красою в сукні з бахромою

Дружина відомого музиканта також працює продюсером, пише Politeka.net. Як красуня встигає поєднувати роботу і виховання двох синів, доводиться тільки гадати.

Крім того, Ірина веде активне життя в соцмережах, розбурхуючи свідомості шанувальників. В одному з останніх постів дружина Монатіка постала в красивій сукні, яка не підкреслювала фігуру, але при цьому виглядала на ній фантастично.

На стоп-кадрі зірка потрясла подолом під час чарівного танцю, тому бахрома красиво рухалася і притягувала погляд.

При цьому Ірина широко посміхалася. В результаті кадри зачепили багатьох зірок. Свої лайки знімкам поставили телеведуча Леся Нікітюк, зірки "Танці з зірками" Санта Дімопулос і Олена Шоптенко, а також співачка Надя Дорофєєва.

За чотири години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Ірусю!!! Яка ж ти красива!! Особлива енергія 😍😘❤️❤️🔥🔥❤️❤️", "настрій п'ятниці передано✅ 💛 💛", "чудова 💃", "Вауууу, Іришко 💃 🏽 💃 🏽 💃 🏽 😍 і завжди усміхнена😌 😊 🤗", "яка ти красива Іриша ❤️", "красиво як ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина і Діма Монатік вже близько 10 років разом.

Артист розповів, що вони не грали пишне весілля і на церемонії були присутні тільки удвох.

"Ми розписалися і удвох пішли в ресторан. Замовили щось таке, вже точно не пам'ятаю, але те, що раніше ніколи не могли собі дозволити, класно посиділи, посміялися", - розповів співак.

Нагадаємо, що розімліла дружина Монатіка в ліжку вразила Дантеса: "яка ж ти..."

Як повідомляла Politeka, гаряча дружина Монатіка підкорила легкістю, задерши розкішне платтячко: "кінодіва»

Також Politeka писала, що спокуслива дружина Монатіка одним знімком змусила Дорофєєву і чоловіка скрикнути: "Ауч"