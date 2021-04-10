Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), Ирина Демичева, потрясла красотой в платье с бахромой

Супруга известного музыканта также работает продюсером, пишет Politeka.net. Как красотка успевает совмещать работу и воспитание двоих сыновей, приходится только гадать.

Кроме того, Ирина ведет активную жизнь в соцсетях, будоража сознания поклонников. В одном из последних постов жена Монатика предстала в красивом платье, которое не подчеркивало фигуру, но при этом смотрелось на ней фантастически.

На стоп-кадре звезда потрясла подолом во время пленительного танца, отчего бахрома красиво двигалась и притягивала взгляд.

При этом Ирина широко улыбалась. В результате кадры зацепили многих звезд. Свои лайки снимкам поставили телеведущая Леся Никитюк, звезды "Танці з зірками" Санта Димопулос и Алена Шоптенко, а также певица Надя Дорофеева.

За четыре часа публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев.

"Ируся!!! Какая же ты красивая!! Особенная энергия 😍😘❤️❤️🔥🔥❤️❤️", "Настроение пятницы передано ✅💛💛", "Чудесна 💃", "Вауууу, Иришка 💃🏽💃🏽💃🏽😍 и всегда улыбающаяся 😌😊🤗", "Какая ты красивая Ириша ❤️", "Красиво как ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина и Дима Монатик уже около 10 лет вместе.

Артист рассказал, что они не играли пышную свадьбу и на церемонии присутствовали только вдвоем.

"Мы расписались и вдвоем пошли в ресторан. Заказали что-то такое, уже точно не помню, но то, что раньше никогда не могли себе позволить, классно посидели, посмеялись", - рассказал певец.

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