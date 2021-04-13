Популярний музикант і виконавець Діма Монатік (MONATIK) показав своїх маленьких дітей

Вже багато років Діма Монатік одружений на красуні, продюсері Ірині Демічевій, пише Politeka.net. В одному з інтерв'ю артист розповів, що не грав пишного весілля, вони з дружиною зробили свято тільки для себе.

Зараз у подружжя підростає двоє синів, Платон і Данило. До слова, співак довгий час приховував обличчя дітей, і лише недавно вирішив показати їх громадськості.

І в новому пості в Instagram Дмитро показав підрослих Платона і Данила. У кадрі люблячий батько присів поруч з дітлахами й посміхався, дивлячись на них, а ті у відповідь також привітно посміхалися.

"Як же так, їх заслужив я? Кому там так послужив я? До того самого тремтіння по шкірі... Що може бути дорожче..?❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ # Мої # faMMMMily", - зробив зізнання артист.

За дві години публікація зібрала понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"❤️❤️Чоловіки❤️❤️❤️", " Вам невістка не потрібна? Я дочекаюся🥺 🖤 😂", " ти заслужив все що у тебе є, за ваше добре серце, чесність і порядність!!Інакше не буває!Дуже поважаю вас!!", "Амінь🙌❤️ ви такі безмежно світлі ! Люблю 🙌❤️", "...На дружину схожі!", "Синочки схожі на маму ❤️❤️", " найпрекрасніші👏 🔥", "Все не дарма", "😍 Боже як мило"," як близнюки", " які гарні чоловіки❤️❤️❤️", " красунчики! Всі троє.🤩 ", "Ой, так мило️ ️ тато і 2 синочка👍", "діти - це продовження нас, наші вчителі і грудочки ніжності ❤️", - написали користувачі мережі.

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