Жена украинского певца Дмитрия Монатика Ирина показала себя и подросших детей

Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик не настолько публичная публичная, как звездный красавчик. Пара воспитывает двоих сыновей, но также девушка занимается творчеством, помогая Дмитрию. Не забывает Ирина и о социальных сетях, где публикует интересные фото.

В этот раз девушка посвятила пост Дню Матери. На фото Ирина сидела вместе с сыновьями, которых обнимала, пока они играли с гаджетами. На других кадрах девушка показала разные периоды жизни малышей.

"Лучшее,что может произойти с любящими людьми -это рождение детей. Дорогие Мамы, будущие мамы,пары, только мечтающие или даже, пока что нет - пусть с Вами свершится это чудо", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная Ирина, с праздником", "Самое важное! Будьте счастливы всегда. С праздником, Ирочка!", "Красивые очень! Загоревшие, отдохнувшие", "Ира, ты волшебная мама".

Сообщалось, что Жена популярного музыканта и исполнителя Димы Монатика (MONATIK), продюсер Ирина Демичева, поделилась забавными кадрами с отдыха.

В этот раз Ирина показала, как веселит детей на отдыхе. Она записала видео, на котором мальчики изображали под музыку заставку из сериала. Дети были одеты в разноцветные рубашки и солнцезащитные очки.

Напомним, Монатик насмешил кадрами с отдыха, Дорофеева с Дантесом не сдержали эмоций

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