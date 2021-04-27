Популярный украинский певец Дмитрий Монатик загадочно попрощался с шоу «Голос країни», на котором он был тренером несколько сезонов подряд

В прошедшее воскресенье состоялся финал 11-го сезона «Голосу», в котором победителем стал Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. В своем Инстаграм Монатик поделился постом, в котором поздравил победителей и поблагодарил всех причастных к шоу. Об этом пишет Politeka.net.

Отдельно певец обратился к конкурсанту из своей команды Теме Паучек.

«Горжусь тобой, ты — мой победитель! Верю в тебя! И знаю, что все обязательно получится!», - написал Дмитрий.

Впрочем, помимо поздравлений, в его посте можно разглядеть и намек на то, что певец может не вернуться на шоу в следующем сезоне. Дело в том, что в конце своего поста он буквально попрощался с проектом.

«Благодарю всех людей, создающих и работающих на проекте «Голос країни», Владимира Завадюка и тренеров Тину Кароль, Олега Винника, Надю Дорофееву за такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!», - написал Монатик.

В свою очередь, продюсер проекта Завадюк в комментариях к его посту ответил: «Ты для меня мотиватор и пример во всем, друг».

Отметим, что Монатик был тренером «Голосу» на протяжении трех последних сезонов, однако участники из его команды ни разу не занимали первое место. Пока точно неизвестно, вернется ли он снова в кресло тренера.

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