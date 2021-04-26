Назван победитель 11 сезона вокального шоу «Голос країни»

Как передает Politeka.net, 25 апреля состоялся финал популярного вокального шоу, в котором выступали по одному участнику от каждого тренера. Победу по результатам зрительского голосования завоевал участник команды Нади Дорофеевой Сергей Лазановский.

В комментариях молодого парня стали поздравлять с победой. Зрители отметили, что такой результат является вполне справедливым. При этом, многие заметили, как повела себя бессменный тренер шоу Тина Кароль. Поклонникам не понравилось то, как певица, которая чаще всего выигрывала в шоу, приняла проигрыш.

«Супер! Тина ужасно некрасиво себя вела, проигрывать нужно достойно. Отвернулась и даже на выступление победителя не смотрела», «Достойная победа! Лазановский огонь», «Да! Поздравляю! Заслуженная победа!», «Молодец) и спасли его голосования, а так бы ушел ещё с нокаутов)», «Прыгаю до потолка. Ну наконец-то справедливость! Алилуя! Дождались! Браво. Вы невероятно сильный, чувственный, душевный вокалист! Победа справедливо ваша», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Надя Дорофеева в 11 сезоне дебютировала как звездный наставник.

Напомним, что Дорофеева на "Голосі країни" подслушала тайные переговоры Винника и Монатика: "Пацаны, у вас все хорошо?".

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала, что творилось за кадром "Голоса країни", сделав признание перед суперфиналом: "Решающий момент".

Также Politeka писала, что Олег Винник едва сдержал слезы из-за потери участницы "Голосу країни", закулисное видео: "Больно...".