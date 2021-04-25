Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новими кадрами зі студії "Голосу країни"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також артистка сидить в тренерському кріслі вокального шоу "Голос країни", де веде цілу команду початківців співаків. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала кумедні кадри "таємних переговорів" Олега Винника і Монатіка.

Артисти щось тихесенько обговорювали, коли до них з включеною камерою підійшла Надя і почала знімати. Все це відбувається десь у павільйоні, де знімають вокальне шоу "Голос країни". Монатік і Винник майже не здивувалися візиту Дорофєєвої і як ні в чому не бувало продовжили розмову, правда, зрозуміти, про що вони говорять практично неможливо. "Пацани, у вас все добре?",- каже Дорофєєва за кадром і єхидно сміється.

Відзначимо, що Надя також показала милу сторіс, в якій разом з учасником зі своєї команди Сергієм Лазановським вони звертаються до глядачів, просячи про підтримку. "Голосуйте за нас, тому що ми команда", - каже хлопець на відео. Дорофєєва на секунду зніяковіла, а потім щиро каже: "О Боже, який він крутий!".

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